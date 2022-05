Milan-Fiorentina 1-0, Mike Maignan MVP della partita

Fonte: acmilan.com

Il gol decisivo lo segna Leão ma le mani sulla vittoria le mette Mike Maignan. Una parata importante al minuto 76, un riflesso da campione su Cabral, con successivo intervento a evitare che il pallone entri dopo la prima respinta.

Il portiere francese, fino a quel momento inoperoso, trova il modo per rivelarsi decisivo nel momento giusto. Come un gol, come sanno fare i grandi portieri d'altronde.

In stagione Mike ha disputato 29 partite in questa Serie A, mantenendo la porta inviolata in 15 partite, più del 50%.

Nel pomeriggio di San Siro sono 50 i palloni giocati dal francese, con 7 passaggi positivi e anche un duello aereo vinto, di testa in uscita dalla propria area. Un'altra prestazione da protagonista.