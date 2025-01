Milan fortunato? Conceiçao scherza: "Sei juventino che mi fai questa domanda? La fortuna arriva se lavori tanto e sei serio"

vedi letture

Vigilia di Inter-Milan, Sergio Conceiçao parla in conferenza stampa dopo che venerdì ha superato la Juventus per 2-1. Secondo qualcuno, con un po' di fortuna. Il tecnico portoghese parla, con una battuta, della buonasorte:

Ti senti fortunato ad iniziare con una finale?

"La fortuna non arriva se non lavori. Arriva se lavori tanto, se sei serio. Puoi avere tutta la fede del mondo, se no se resti a casa e preghi per i gol non li avrai mai, ma devi farli. Noi dobbiamo avere fame, organizzazione e un po' di fortuna. Sei Juventino che mi hai fatto la domanda sulla fortuna? (ride, ndr)".