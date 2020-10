Matteo Gabbia è rientrato in Italia dall’Islanda su un volo "in sicurezza". Come riporta Tuttosport, il difensore rossonero, risultato positivo al Covid mentre si trovava con la Nazionale Under 21, è atterrato ieri sera (alle 22.30) all’aeroporto milanese di Malpensa. Con lui c’erano anche gli altri due contagiati, Plizzari e un membro dello staff azzurro.