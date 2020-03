Milan, Gazidis ribadisce la fiducia a Pioli

Ieri Gazidis si è presentato a Milanello e ha preso da parte Pioli per parlare con lui. L’a.d. gli ha raccomandato di isolarsi e isolare i giocatori dalle vicende extra-campo e di pensare soltanto alle prossime partite. Ma soprattutto - riporta La Gazzetta dello Sport - gli ha ribadito la fiducia nei suoi confronti. Un attestato di stima tutt’altro che di facciata. In via Aldo Rossi - scrive la rosea - al netto dei contatti con Rangnick, c’è chi propende per un rialzo delle quotazioni di Pioli.