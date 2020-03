Milan-Genoa, il club conferma i rimborsi dei biglietti e quota abbonamenti della singola gara

Arrivano conferme sulla disponibilità del Milan a rimborsare i tifosi che hanno acquistato i biglietti per la partita contro il Genoa. Il match si giocherà a porte chiuse senza la presenza del pubblico e così il club ha deciso di rimborsare tutti. Non solo chi ha comprato il biglietto della singola gara, ma anche le quota dell'abbonamento del singolo match o quota pacchetti gara. Il Milan è una delle poche società che ha deciso di adottare questa politica di rimborsi tra le big del nostro campionato.

Ecco le modalità di rimborso.

Rimborso biglietti:

Per acquisti effettuati online sul sito ufficiale del Milan acmilan.com: tutti i biglietti acquistati online saranno automaticamente annullati. Il rimborso dell'importo sarà effettuato sulla carta di credito usata per l'acquisto, indicativamente entro 30 giorni dalla data della partita.

Per acquisti effettuati c/o Casa Milan: si dovranno restituire i biglietti in originale presso gli sportelli della biglietteria di Casa Milan. Una singola persona potrà chiedere il rimborso di massimo 4 biglietti e sarà effettuato in contanti al portatore. È consigliabile che il richiedente sia uno degli intestatari dei biglietti per cui si chiede il rimborso, ma non vincolante. Le richieste di rimborso saranno accettate dal giorno 3 marzo e fino al giorno 21 marzo 2020.

Per acquisti effettuati c/o i punti vendita fisici della rete Vivaticket e le filiali Banco BPM: sarà necessario restituire i biglietti in originale presso lo stesso punto vendita dove sono stati acquistati. Una singola persona potrà chiedere il rimborso di massimo 4 biglietti e sarà effettuato in contanti al portatore. È consigliabile che il richiedente sia uno degli intestatari dei biglietti per cui si chiede il rimborso, ma non vincolante. Le richieste di rimborso saranno accettate dal giorno 3 marzo e fino al giorno 21 marzo 2020.

Verrà rimborsato il prezzo indicato sul biglietto.

Rimborso quota dell'abbonamento o quota pacchetti gara:

Le modalità per il rimborso degli abbonamenti saranno comunicate nei prossimi giorni. Verrà rimborsata la quota della singola partita.

Per ogni chiarimento in merito alle modalità di richiesta rimborso è a disposizione il call center di AC Milan allo 0262284545 (attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00).