Milan-Genoa, tutte le statische che riguardano questo match

Milan vs Genoa del 15.04.2022 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Impegno prepasquale per il Milan di Pioli, anticipato al venerdì per l'imminente derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia. Dopo i due pareggi a reti bianche ottenuti contro Bologna e Torino, il Milan non è più completamente padrone del suo destino, visto che i nerazzurri sono a due punti di distanza con una partita da recuperare (il 27 aprile a Bologna, respinto il ricorso quindi niente vittoria a tavolino). L'avversario della 33ma giornata è il Genoa di Blessin.

Sarà la terza volta in stagione che il Milan affronta il Genoa, nelle due sfide precedenti in panchina c'era Andriy Shevchenko, poi esonerato.

Si giocherà il 15 aprile, sarà la partita n.13 in questa data. Finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Solo precedenti in Serie A o Prima Categoria in questa data, l'ultima volta fu nel 2018, quando il Milan impattò 0-0 in casa contro il Napoli. Prima di quel precedente, si torna di un anno indietro, alla prima partita della confusa era cinese del Milan, al famoso derby con gol di Zapata al 97', finito 2-2. L'ultima vittoria risale al 2007, quando il Milan vinse per 3-1 in casa del Messina (Kakà, Favalli, Ronaldo, Masiello per i siciliani) dopo aver sbancato Monaco nei quarti di finale della Champions che poi fu alzata al cielo di Atene contro il Liverpool.

Nel 1995 l'ultima sconfitta, sempre in un derby, per 3-1. Per il Milan segnò Stroppa, per l'Inter Seno, Jonk, e autorete di Sebastiano Rossi.

L'avversario sarà, come detto, il Genoa: complessivamente sarà la sfida n.151, e la n.76 in casa. 45 le vittorie interne, 19 i pareggi e 11 sconfitte tra le mura amiche.

L'ultima sfida fu una vittoria rossonera per 2-1, con reti di Rebic e autorete di Scamacca per i rossoneri, e gol dell'ex Destro per il Genoa. Prima di quella vittoria ci fu la sconfitta per 2-1, nell'ultima partita prima della chiusura a causa dello scoppio della pandemia Covid. Pandev e Cassata colpirono i rossoneri, Ibra accorciò ma non fu sufficiente.

Nella storia delle sfide tra Milan e Genoa, la vittoria più pesante dei rossoneri risale al 1949-50, quando il risultato finale fu 5-0. Nel 1957-58 invece la sconfitta più larga, quando i rossoblu si imposero per 5-1.

In tre occasioni il Milan ebbe giocatori espulsi in casa con il Genoa, e quando avvenne il Milan non riuscì mai a vincere. L'ultima volta fu lo 0-0 dell'ottobre 2017, quando a uscire dal campo per espulsione fu Bonucci.

Invece, in otto occasioni il Genoa ebbe espulsioni contro, 6 vittorie rossonere e due pareggi quando accadde. L'ultima volta fu nel 2013-14, quando Manfredini fu espulso, ma la partita finì 1-1.

L'unica occasione in cui il Milan ha ribaltato un risultato sfavorevole a fine primo tempo contro il Genoa in casa risale alla sfida di Coppa Italia del 1982-83.

In due occasioni invece il Genoa riuscì a imporsi per 2-1 dopo aver finito il primo tempo sullo 0-1: nella Serie A 1930-31 e nella Coppa dell'Amicizia 1961-62.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 12 i giocatori che hanno esordito in un Milan vs Genoa: Pozzo (13/02/1910), Cevenini III, Romolo Ferrario ed Ernesto Morandi (28/04/1912), Scanferlini (18/02/1934), Rivolta (30/05/1937), Rossetti (23/11/1941), Busani (15/12/1946), Bravi (28/04/1963), Angelo Carbone (09/09/1990), Brian Laudrup (05/09/1993), Emil Roback (13/01/2022).

Per 13 giocatori Milan vs Genoa fu l'ultima presenza: Pozzo (13/02/1910, unica presenza), Mosca (18/04/1915), Pasqualetto e Ostromann (01/07/1928), Ranelli (06/03/1930), G. Rossi (01/03/1936), Gudmundsson (24/04/1949), Baruffi (25/05/1958), Barison (16/06/1963), Maxi Lopez (25/04/2012), Rami (29/04/2015), Begovic (08/03/2020), Emil Roback (13/01/2022, unica presenza finora).

Sei i giocatori che hanno trovato per la prima volta la rete in un Milan vs Genoa: Cevenini III (28/04/1912, gol da esordiente alla prima presenza), Bertolotti (01/03/1936), Tognon (15/12/1946), Trebbi (06/10/1963), Tresoldi (13/01/1974), Mati Fernandez (18/03/2017).

Sette i giocatori che hanno segnato per l'ultima volta un gol in rossonero in un Milan vs Genoa: Ernesto Morandi (22/05/1921), Bertolotti (01/03/1936, unico gol), Occhetta (24/05/1959), Trebbi (06/10/1963, unico gol), Beckham (28/01/2009), Mati Fernandez (18/03/2017, unico gol), Alexis Saelemaekers (13/01/2022).

Per 18 volte ci sono state doppiette in partite tra Milan e Genoa a San Siro. Tre di queste furono firmate da Nordahl, e due da Schiaffino e Carapellese.

Per Pioli sarà la sfida n.6 al Genoa, la n.4 in casa, finora due vittorie, una per 2-1 ed una per 3-1, e una sconfitta sempre per 2-1.

Arbitrerà Chiffi, sarà la sfida n.9 con lui alla guida; in realtà in una di queste era quarto uomo ma subentrò per infortunio di Valeri.

Finora 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione sarà la quinta volta che arbitra i rossoneri, finora bottino pieno: vittorie con Lazio (2-0), Roma (3-1), Sampdoria ed Empoli (1-0) tutte in casa.

