Milan, Gimenez-Pulisic sempre più titolari: Allegri aspetta la svolta da Leao
MilanNews.it
La Serie A è ferma per dare spazio alle Nazionali, impegnate questa settimana tra amichevoli e qualificazioni Mondiali. Massimiliano Allegri ha un motivo d’ansia in più: come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero si aspetta tanto e vuole capire come Rafael Leao tornerà a Milanello sapendo che Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono sempre più titolari.
Il toscano, dopo aver rimproverato il portoghese dopo gli errori contro la Juventus, si aspetta comunque la svolta da parte di Rafa. Altrimenti sarà ancora panchina, viaggi intercontinentali o meno.
Pubblicità
News
Perché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza sensodi Franco Ordine
Le più lette
2 Napoli, Conte: "Il doppio impegno tra campionato e Champions nel nostro percorso è nuovo, non siamo abituati dallo scorso anno"
Primo Piano
Antonio VitielloMilan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com