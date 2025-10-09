Milan, Gimenez-Pulisic sempre più titolari: Allegri aspetta la svolta da Leao

La Serie A è ferma per dare spazio alle Nazionali, impegnate questa settimana tra amichevoli e qualificazioni Mondiali. Massimiliano Allegri ha un motivo d’ansia in più: come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero si aspetta tanto e vuole capire come Rafael Leao tornerà a Milanello sapendo che Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono sempre più titolari.

Il toscano, dopo aver rimproverato il portoghese dopo gli errori contro la Juventus, si aspetta comunque la svolta da parte di Rafa. Altrimenti sarà ancora panchina, viaggi intercontinentali o meno.