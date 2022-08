Milan, Giroud pronto per la prima titolarità della stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l'attaccante francese del Milan Olivier Giroud sarebbe a disposizione di mister Pioli per giocare la sua prima partita da titolare in questa stagione. Il numero 9 rossonero è partito dalla panchina sia contro l'Udinese (problemino fisico) che contro l'Atalanta (scelta tecnica) e ora sarebbe nella condizione giusta per ricominciare dal primo minuto. Dopo gli 11 gol dello scorso campionato, tutti pesantissimi, il francese è ancora a secco in questa stagione e vuole sbloccarsi già a partire da sabato sera.