Milan, gli auguri di buona Pasqua dei giocatori ai tifosi rossoneri

Una giornata di speranza, seppur in un contesto difficile e delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi. Nel giorno di Pasqua, i calciatori rossoneri e Mister Pioli hanno voluto mandare i loro messaggi di auguri ai nostri tifosi, con il desiderio di rivederli presto. Che sia una felice Pasqua per tutti!

Asmir Begovic: “Auguro a tutti i tifosi rossoneri una buona Pasqua. Divertitevi, restate al sicuro e restate a casa”.

Lucas Biglia: “Un saluto a tutti i tifosi rossoneri, tanti auguri di buona Pasqua e spero che in questo momento di difficoltà spero che possiate passarla col maggior numero di famigliari possibile. Continuiamo a supportare chi ogni giorno mette in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri. Buona Pasqua a tutti, un grande abbraccio”.

Davide Calabria: “Tantissimi auguri di buona Pasqua a voi tifosi rossoneri, è una Pasqua un po’ strana per tutti quest’anno ma spero che la passerete nel migliore dei modi. Un abbraccio a tutti e forza”.

Samu Castillejo: “Ciao ragazzi, volevo farvi un grandissimo augurio di buona Pasqua a tutti”.

Andrea Conti: “Tanti auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi del Milan, sperando di vederci al più presto e di tornare ad esultare insieme. Nel frattempo vi mando un grosso abbraccio e sempre forza Milan”.

Gianluigi Donnarumma: “Un augurio di buona Pasqua a tutti i cuori rossoneri. È un giorno di speranza che oggi vale ancora di più. Rimaniamo distanti, ma sempre uniti con il cuore, un abbraccio a tutti”.

Daniel Maldini: “Torneremo presto a gioire insieme, ce la faremo sicuramente. Adesso restiamo a casa perché è l’unica arma che abbiamo per combattere questo male. A prestissimo, buona Pasqua”.

Lucas Paquetá: “Ciao ragazzi, siamo tutti parte della stessa grande famiglia rossonera e per sentirci più vicini in questo momento di distanza voglio augurare a voi e alle vostre famiglie buona Pasqua”.

Stefano Pioli: “Tanti anti auguri di buona Pasqua a tutti voi, mi auguro che possiate passare questa Pasqua in serenità ed armonia. Tantissimi auguri a tutti, speriamo di vederci presto. Ciao”.