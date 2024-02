Milan, hai visto che Romero? Splendida doppietta all'Atletico Madrid

vedi letture

Dopo la prima rete in maglia Monza di Daniel Maldini quest'oggi contro la Salernitana, arrivano altri gol da parte dei rossoneri in prestito lontano da Milano. Luka Romero, in questo momento in forza all'Almerìa, questa sera contro l'Atletico Madrid, è stato protagonista di una splendida doppietta. La prima rete è arrivata al termine di un'azione personale terminata con un forte tiro a fin di palo. Nella ripresa, ancora un gol, questa volta quasi di "trivela" Con il pallone che è stato calciato fortemente con la parte esterna del piede, e indirizzato sotto la traversa dando vita ad una traiettoria imparabile per Oblak.

Nella recente sessione di mercato invernale, il Milan aveva deciso di mandarlo in prestito, con l'obiettivo di fargli fare esperienza per poi magari tornare ad incidere in futuro nel nostro campionato. Bisogna ammettere che questo prestito sembra cominciare a dare i suoi frutti, visti i due super gol messi a segno questa sera.