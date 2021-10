Milan-Hellas, dove e quando vedere la partita

Milan-Hellas Verona, match di questa sera valevole per l'ottava giornata di Serie A, sarà trasmessa in Italia da DAZN e SKY Sport alle 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita.