Milan, i non convocati dalle nazionali torneranno a Milanello il 2 dicembre

Per i calciatori non convocati dalle rispettive nazionali (Tatarusanu, Mirante, Jungdal, Calabria, Florenzi, Tomori, Gabbia, Krunic, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, Brahim Diaz, Messias, Saelemaekers, Rebic, Origi, Lazetic, Ibrahimovic) "sarà fondamentale" - come da parole di Pioli - riposare dopo i primi intensissimi tre mesi stagionali: per loro non è prevista alcuna attività dal post Milan-Fiorentina al 1 dicembre, vigilia del rientro a Milanello.