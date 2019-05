Krzysztof Piatek non sta attraversando un grande momento di forma, come testimoniano anche i suoi numeri contro la Fiorentina: come riporta La Gazzetta dello Sport, il polacco ha giocato complessivamente 28 palloni, ultimo per partecipazione al gioco tra i titolari, ed è arrivato al tiro (fuori) in due sole circostanze. Di più le palle perse, 12, e i passaggi negativi, 5.