Milan, Ibrahimovic pronto al rientro contro la Lazio: in carriera 8 gol ai biancocelesti

Con il Covid che ha colpito Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic ha accelerato leggermente i tempi del rientro in campo da dopo l’infortunio. Lo svedese quasi sicuramente giocherà per mettere minuti nelle gambe in vista della sfiga di Champions League contro l’Atletico Madrid. Spetterà a Stefano decidere se farlo giocare dall’inizio oppure a gara in corso. Nel frattempo i numeri in carriera di Ibrahimovic contro la Lazio ci dicono che il classe 1981 ha segnato 8 reti ai biancocelesti, in 14 apparizioni da avversario. Solo una volta Ibrahimovic è uscito sconfitto nei match contro la Lazio quando ha giocato.