Milan, il 2008 Filippo Plazzotta ha firmato il suo primo contratto da professionista

Oggi alle 12:51News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Il centrocampista classe 2008 Filippo Plazzotta ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan.

Ecco il comunicato del club di via Aldo Rossi: "AC Milan comunica che Filippo Plazzotta ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista classe 2008 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".