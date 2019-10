Milan, il bilancio dei rigori è il più positivo d'Europa

Dal dischetto non si passa. Il Milan è, infatti, la formazione con più rigori parati nei top-5 campionati europei 2019/20 (tre), mentre solo il Mallorca (cinque) ha concesso più penalty (quattro) agli avversari rispetto ai rossoneri. Ma sempre dal dischetto sono anche dolori per le avversarie: il 38% dei gol realizzati del Milan in questo torneo sono arrivati dagli undici metri (tre su otto totali): la percentuale più alta nella Serie A 2019/20.