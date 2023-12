Milan, il calendario da qui a fine anno: si chiude il 30 con il Sassuolo

Le prossime quattro settimane, che ci proietteranno nel 2024, saranno fondamentali per il Milan. I rossoneri si giocano tanto non solo in Champions, dove le speranze qualificazione sono ormai ridotte, ma soprattutto in campionato dove non possono permettersi di perdere ulteriori punti. Ecco dunque come si articolerà il calendario del Milan da qui al 30 dicembre, penultimo giorno dell'anno.

SERIE A

15ª giornata, Atalanta-Milan, sabato 9 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN) - Gewiss Stadium

16ª giornata, Milan-Monza, domenica 17 dicembre 2023 ore 12.30 (DAZN/Sky) - San Siro - BIGLIETTI

17ª giornata, Salernitana-Milan, venerdì 22 dicembre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio Arechi

18ª giornata, Milan-Sassuolo, sabato 30 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN/Sky) - San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

6ª giornata, Newcastle-Milan, mercoledì 13 dicembre 2023 ore 21.00 - St James' Park