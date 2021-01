Milan, il debutto di Leao è... rap. Primo disco in uscita per il rossonero

Debutto rap a ventuno anni per Leao. Il giocatore del Milan si proietta nel futuro come... cantante. "Way 45" è il nome d'arte dell'attaccante del Milan, che ieri ha fatto uscire il suo primo disco - intitolato "Beginning" - con sette canzoni rap, trap e drill. "Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera da calciatore potrei fare quello nella vita. Per ora è solo un passatempo", ha detto Leao. A riportare la curiosità è il QS.