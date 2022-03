MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, nella giornata di vigilia di Napoli-Milan, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A ed in programma domani sera al "Maradona", i rossoneri sosterranno a Milanello una rifinitura al mattino e alle 14.30 la conferenza stampa di Mister Pioli. La partenza per Napoli è prevista per domenica mattina.