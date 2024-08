Milan, il programma di oggi prevede un allenamento al mattino

vedi letture

IL REPORT DI IERI

Rossoneri a Milanello per colazione, prima della sessione di allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato contro la Lazio all'Olimpico, sabato 31 agosto alle ore 20.45.

Squadra subito in campo, sul centrale, per l'attivazione muscolare tramite alcuni esercizi atletici eseguiti con il pallone. L'allenamento è proseguito con una serie di lavori focalizzati sul possesso; a seguire esercitazione tattica prima della consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino.