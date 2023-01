Milan, il programma dopo la Lazio: rientro in nottata, domattina appuntamento a Milanello

MilanNews.it

Solito programma di rientro per il Milan dopo una trasferta: la squadra sta lansciando l'Olimpico in questi minuti, atterrerà a Malpensa in nottata. I giocatori potranno scegliere se rimanere a dormire a Milanello o tornare a casa, in ogni caso l'appuntamento è per domattina al centro sportivo rossonero per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo.