© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan si ferma per l'inconsueta sosta per il Mondiale di Qatar 2022. I rossoneri torneranno in campo il 4 gennaio 2023 alle 12:30 per la sfida contro la Salernitana all'"Arechi", valida per la 16esima giornata di Serie A.