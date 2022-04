Milan, il prossimo impegno: venerdì in campo subito dopo l'Inter

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo il pareggio contro il Torino, il Milan tornerà in campo già venerdì per l'anticipo della 33esima giornata di Serie A: appuntamento alle 20:45 a San Siro per la sfida contro il Genoa, reduce dalla sonora sconfitta casalinga per 1-4 contro la Lazio.

L'anticipo così ampio è dovuto all'impegno che i rossoneri e l'Inter avranno martedì 19 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.