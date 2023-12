Milan, il recupero di Okafor procede bene: ecco quando punta a tornare in campo

Tra i giocatori del Milan attualmente infortunati c'è anche Noah Okafor, il quale si è fatto male in nazionale durante l'ultima sosta. Come riferisce questa mattina Tuttosport, il recupero dello svizzero procede bene, ma servirà ancora qualche giorno per rivederlo in campo: l'ex Salisburgo ha messo nel mirino la gara contro il Monza per tornare a disposizione di Stefano Pioli (domenica 17 dicembre alle 12.30).

Okafor è alle prese con una lesione al bicipite femorale destro, rimediata durante il match della sua Svizzera contro la Romania. Il suo recupero procede bene e presto potrà tornare in campo, dando così un'alternativa importante in attacco al Milan. Tra l'altro la sua assenza è pesata particolarmente nelle ultime settimane visto che contemporaneamente si è fatto male anche Rafael Leao e così Pioli ha perso entrambi i suoi attaccanti esterni di sinistra.