Milan imbattuto da 10 giornate in Serie A: non succedeva dal 2022

Al netto del pareggio di Parma e dei vari punti persi contro le piccole in questa stagione, il Milan è imbattuto in Serie A da 10 giornate, a conferma del fatto che qualche miglioria rispetto alla passata stagione c'è stata. Certo, la macchina di Massimiliano Allegri non è ancora perfetta, ma stiamo parlando di un risultato che non si registrava dalle parti di Milanello da oltre 3 anni.

L'ultima volta che il Milan è rimasto imbattutto per più di 10 giornate in Serie A è stato nel 2022, più precisamente dal gennaio della stagione 2021/22 (anno dello scudetto), al settembre successivo della stagione 2022/23, quando a Milano arrivò il Napoli che sarebbe poi diventato campione d'Italia che con Politano e Simeone interruppero un filotto di addirittura 22 partite senza sconfitta.