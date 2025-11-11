Quanto mancano Rabiot e Pulisic: la media punti con e senza i due calciatori

vedi letture

L'assenza prolungata di Adrien Rabiot e Christian Pulisic è stata una dura prova per il Milan che, senza due dei suoi migliori giocatori di inizio stagione, ha dovuto giocare praticamente un mese e ha faticato moltissimo. Non è solo una sensazione o un cruccio tattico ma sono proprio i numeri a dirlo. C'è un'enorme differenza tra la media punti rossonera con il francese e l'americano in campo e quella senza i due calciatori a calcare il terreno di gioco. Nel dettaglio:

PARTITE CON RABIOT E PULISIC IN CAMPO INSIEME

Media punti: 2.5 a partita

Milan-Bologna 1-0

Udinese-Milan 0-3

Milan-Napoli 2-1

Juventus-Milan 0-0

PARTITE SENZA RABIOT E PULISIC IN CAMPO INSIEME

Media punti: 1.8 a partita

Milan-Fiorentina 2-1

Milan-Pisa 2-2

Atalanta-Milan 1-1

Milan-Roma 1-0

Parma-Milan 2-2