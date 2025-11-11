Quanto mancano Rabiot e Pulisic: la media punti con e senza i due calciatori
L'assenza prolungata di Adrien Rabiot e Christian Pulisic è stata una dura prova per il Milan che, senza due dei suoi migliori giocatori di inizio stagione, ha dovuto giocare praticamente un mese e ha faticato moltissimo. Non è solo una sensazione o un cruccio tattico ma sono proprio i numeri a dirlo. C'è un'enorme differenza tra la media punti rossonera con il francese e l'americano in campo e quella senza i due calciatori a calcare il terreno di gioco. Nel dettaglio:
PARTITE CON RABIOT E PULISIC IN CAMPO INSIEME
Media punti: 2.5 a partita
Milan-Bologna 1-0
Udinese-Milan 0-3
Milan-Napoli 2-1
Juventus-Milan 0-0
PARTITE SENZA RABIOT E PULISIC IN CAMPO INSIEME
Media punti: 1.8 a partita
Milan-Fiorentina 2-1
Milan-Pisa 2-2
Atalanta-Milan 1-1
Milan-Roma 1-0
Parma-Milan 2-2
