Milan, 10 risultati utili di fila: non accadeva dal 2022 quando furono molti di più

Nonostante il pareggio 2-2 in casa del Parma abbia avuto un retrogusto amaro per il Milan, i rossoneri hanno centrato il decimo risultato utile consecutivo in campionato: dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese, sono arrivate 6 vittorie e 4 pareggi. Al momento il Diavolo si trova al secondo posto a pari merito con il Napoli e a due punti dalla coppia Inter-Roma. Così tanti risultati utili consecutivi non si vedevano dall'anno 2022, a cavallo della stagione dello Scudetto e quello successivo.

Allora la striscia iniziò subito dopo la celebre sconfitta a San Siro contro lo Spezia, con il gol ingiustamente annullato al Milan dall'arbitro Serra e la conseguente rete della squadra ligure: dopo quella gara, i rossoneri pareggiarono 0-0 in casa contro la Juventus e diedero vita a una striscia di 22 risultati utili consecutivi che portarono la squadra di Pioli alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/2022 e che proseguì anche l'anno dopo. Il filotto venne interrotto dalla sconfitta in casa contro il Napoli di Spalletti per 2-1, con gol di Simeone.