Milan, in casa del Porto arrivò l'unica rete con i rossoneri per Davids

Come riportato da Opta, il 20 novembre 1996, proprio in casa del Porto, Edgar Davids segnò la sua unica rete in carriera con la maglia del Milan (1-1 il risultato finale con il gol dei portoghesi di Edmilson). L’olandese segnò dopo un assist di George Weah. Arrivato nell’estate del 1996, fra infortuni e incomprensioni con l’ambiente, Davids rimase al Diavolo fino a dicembre 1997, quando poi passò alla Juventus.