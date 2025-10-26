Milan, Jashari punta al rientro l'8 novembre contro il Parma

Milan, Jashari punta al rientro l'8 novembre contro il ParmaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:34News
di Enrico Ferrazzi

Ardon Jashari ha fretta di tornare in campo e ieri ha postato sui social una foto delle sue scarpe da calcio con sopra una clessidra. Il centrocampista svizzero, arrivato in estate a Milanello dopo una trattativa infinita tra il Milan e il Club Brugge, è fuori da fine agosto quando in allenamento si è procurato una frattura composta del perone destro dopo uno scontro con Santiago Gimenez

Come riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni Jashari si sottoporrà ad un esame radiografico che dovrà certificare la completa calcificazione dell'osso. Se sarà così, allora il giocatore potrà iniziare a forzare e tornare presto in gruppo. Il ritorno in campo dovrebbe avvenire l'8 novembre in casa del Parma
 