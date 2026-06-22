Il Milan e Jorge Mendes: il potentissimo agente potrebbe influenzare il mercato rossonero

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. Amorim non è un suo assistito, ma la provenienza e il bacino di influenza sono gli stessi e nei rapporti calcistici tutto conta

La scelta di Gerry Cardinale è arrivata dopo giorni di confronti e valutazioni sul futuro dell'organizzazione sportiva rossonera. Nessun nuovo responsabile dell'area football verrà inserito nell'organigramma del Milan: il club ha deciso di affidarsi a una soluzione interna fondata sulla collaborazione tra diverse figure di riferimento.

Al centro del progetto ci sarà Ruben Amorim. L'allenatore avrà il compito di definire le necessità tecniche della squadra, indicando i reparti da rinforzare, le qualità richieste e i profili ideali per migliorare la rosa. Le sue indicazioni rappresenteranno la base delle future strategie di mercato.

Una volta individuate le priorità, entreranno in scena il comparto scouting e il gruppo specializzato nell'analisi dei dati. Il loro lavoro sarà quello di selezionare i giocatori più adatti alle esigenze dell'allenatore, tenendo conto anche della sostenibilità economica delle operazioni.

Il nuovo comitato strategico sarà composto da Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco, membro del Consiglio di Amministrazione rossonero. A supportare il gruppo ci sarà inoltre Zlatan Ibrahimovic, che continuerà a offrire il proprio contributo come Senior Advisor della società. Si dovrà poi parlare di mercato e attenzione al ruolo che potrebbe avere Jorge Mendes. Come riporta il Corriere dello Sport, il potentissimo agente portoghese potrebbe avere un ruolo importante. Amorim non è un suo assistito, ma la provenienza e il bacino di influenza sono gli stessi e nei rapporti calcistici tutto conta. Due esempi concreti: Gonçalo Ramos e Hjulmand sono obiettivi rossonero e costano in totale 60 milioni