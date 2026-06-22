Da Musah a Bondo: la situazione dei calciatori rientrati dai vari prestiti

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Come riporta il Corriere dello Sport, i primi su cui fare le valutazioni saranno i calciatori di rientro dai prestiti e non riscattati dai vari club

Dopo giorni di indiscrezioni e dibattiti interni, Gerry Cardinale ha deciso di non procedere con la nomina di un nuovo capo dell'area football. La proprietà ha preferito una soluzione alternativa, basata su un sistema interno che coinvolga più figure nelle scelte strategiche e nella pianificazione sportiva del club.

In questo nuovo modello organizzativo, Ruben Amorim sarà il principale riferimento tecnico del Milan. Nel ruolo di allenatore-manager, il portoghese avrà il compito di definire le esigenze della squadra, indicando con precisione i ruoli da rinforzare, le caratteristiche necessarie e i profili ritenuti più adatti al proprio progetto tattico.

Dopo questa fase iniziale, il lavoro passerà al settore scouting e al dipartimento di analisi dati. Le due aree collaboreranno per individuare i giocatori in grado di soddisfare le richieste tecniche dell'allenatore e di rispettare al tempo stesso i parametri economici fissati dalla società.

Secondo quanto stabilito direttamente da Cardinale, il nuovo comitato strategico sarà composto da lui stesso, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. Il gruppo potrà inoltre contare sul contributo esterno di Zlatan Ibrahimovic, che continuerà a svolgere il ruolo di Senior Advisor del club.

Deciso questo, bisognerà pensare al campo. Come riporta il Corriere dello Sport, i primi su cui fare le valutazioni saranno i calciatori di rientro dai prestiti e non riscattati dai vari club: Musah Bondo e Terracciano. Per Bennacer si dovrà parlare a breve con Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria, che spinge per riaverlo a parametro zero e non ai dieci milioni di euro precedentemente pattuiti.