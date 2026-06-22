Milan, ecco cosa pensano Cardinale e Amorim della rosa rossonera attuale

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Secondo Gerry Cardinale e Ruben Amorim, l'attuale rosa del Milan è già competitiva per la Champions e lo sarà ancora di più con nuovi innesti

La prima decisione presa da Gerry Cardinale è stata quella di affidare la panchina a Ruben Amorim, che piace perchè offre un calcio offensivo e moderno. Ma cosa pensa il tecnico portoghese della rosa attuale del Milan? Secondo La Gazzetta dello Sport, nell'idea del neo allenatore milanista (e anche del numero uno di RedBird), la squadra ha già una base di partenza solida e attrezzata per puntare alla Champions, a maggior ragione se rinforzata con altri innesti.

Negli ultimi giorni, si parla molto del futuro di alcuni big come Mike Maignan, Adrien Rabiot e Luka Modric. Nell'idea di Cardinale c'è l'intenzione di tenere tutti e tre e di ricostruire il Milan in primis su di loro. Diverso invece il discorso su Rafael Leao, il quale si è chiamato fuori da solo visto che in più occasioni ha già annunciato la volontà di cambiare squadra.