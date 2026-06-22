Nuovo Milan, Lomonte nuovo capo dello scouting: potrà contare su otto osservatori. I dettagli

Nuovo Milan, Lomonte nuovo capo dello scouting: potrà contare su otto osservatori. I dettagliMilanNews.it
Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi
Donato Lononte è stato promosso a capo dello scouting del Milan. Potrà contare sull'aiuto di otto osservatori che tengono d'occhio diversi mercati

Tra le novità nel nuovo organigramma rossonero, c'è la presenza di Donato Lomonte che è stato promosso a capo dello scouting del Milan. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il dirigente milanista potrà contare su otto osservatori con occhi puntati in tutto il mondo, ma con particolare divisione geografica: Inghilterra, Francia, Argentina, Paesi Bassi, Belgio e ovviamente Italia.

MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO

Gerry Cardinale: Proprietario
Hendrik Almstadt: Direttore del player trading
Bobby Gardiner: Direttore football intelligence
Donato Lomonte: Capo Scout
Massimo Calvelli: CEO
Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile
Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro
Ruben Amorim: Allenatore manager
Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan
David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan