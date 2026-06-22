Nuovo Milan, Lomonte nuovo capo dello scouting: potrà contare su otto osservatori. I dettagli
Tra le novità nel nuovo organigramma rossonero, c'è la presenza di Donato Lomonte che è stato promosso a capo dello scouting del Milan. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il dirigente milanista potrà contare su otto osservatori con occhi puntati in tutto il mondo, ma con particolare divisione geografica: Inghilterra, Francia, Argentina, Paesi Bassi, Belgio e ovviamente Italia.
MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO
Gerry Cardinale: Proprietario
Hendrik Almstadt: Direttore del player trading
Bobby Gardiner: Direttore football intelligence
Donato Lomonte: Capo Scout
Massimo Calvelli: CEO
Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile
Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro
Ruben Amorim: Allenatore manager
Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan
David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan