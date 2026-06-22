Moretto sul Milan: "Amorim avrà un peso specifico molto importante sul mercato, avrà più poteri di un allenatore normale"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato che Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, avrà un specifico molto importante sul mercato

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha commentato così il nuovo organigramma del Milan: "Ci sarà una forte connessione tra proprietà, management e allenatore. In cima a questa piramide ci sarà Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, che prenderà decisioni importanti ancora di più che in passato, quindi sarà il punto cardine di questo progetto.

Il tecnico Ruben Amorim avrà un peso specifico molto importante anche sul mercato, avrà quindi forse qualche potere in più rispetto ad un allenatore normale. Il club farà mercato seguendo le indicazioni di Amorim e poi ci sarà un team strategico a supporto di Cardinale e Amorim, composto da Boddy Gardiner, Hendrick Almstadt e inoltre il team RdBird che completerà il quadro. Colui che avrà il potere di firma sarà Massimo Calvelli. Dunque di fatto nessun nuovo innesto nell'organigramma rossonero".