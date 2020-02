Milan-Juventus 1-1: i rossoneri avrebbero meritato molto di più

Peccato. E stavolta davvero. Perché il Milan avrebbe meritato di stravincere. La Juve va a segno solo su rigore (rete di Ronaldo), dopo aver sofferto anche con l’uomo in più. Discutibili (molto) le scelte di Valeri, che ammonisce tre rossoneri diffidati (Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo) e poi concede un dubbio penalty agli ospiti ignorando però un precedente fallo (netto) su Ibrahimovic. È andata così. A nulla è servito l’ennesimo gol di Rebic. Milan, tra l’altro, che ha giocato in dieci dal 72esimo minuto a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Theo. La squadra di Pioli, però, ci ha provato fino alla fine, mettendo in crisi la difesa bianconera.