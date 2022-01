Milan-Juventus, tutto il mondo collegato con un San Siro in sicurezza

Ben 50 broadcaster trasmetteranno l’incontro in 150 paesi in tutto il mondo, dall’Italia alla Nuova Zelanda, passando per il Senegal, l’India e fino all’arcipelago caraibico di Turks e Caicos. Secondo uno studio Nielsen, sono oltre un miliardo globalmente i tifosi combinati di queste due squadre, prime tra le italiane in questa speciale classifica. Secondo quanto riscontrato da una ricerca di StageUp e Ipsos, nella passata stagione i rossoneri hanno consolidato l’appeal del proprio brand, accrescendo il proprio bacino d’utenza nazionale dell’11% grazie ai risultati ottenuti dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Uno studio YouGov dello scorso dicembre ha invece eletto il Milan brand più forte della Serie A secondo l’utilizzo di diversi parametri specifici.

San Siro è pronto a ospitare in sicurezza 5 mila tifosi, attenendosi alle nuove disposizioni adottate dalla Lega Calcio per la 22° e la 23° giornata di Serie A. Anche in occasione del match contro la Juve, il Club sottolinea l’importanza di attenersi alle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza, come il possesso del Super Green Pass e l’utilizzo della mascherina FFP2, diventata obbligatoria con il penultimo Decreto Legislativo.

Il Club garantirà, inoltre, la continuità del programma di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi disabili e di fruizione al servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Saranno infatti confermati i 30 posti riservati ai supporter con disabilità e ai loro accompagnatori, ai quali si aggiungeranno anche ben 42 seggiolini destinati a bambini, ragazzi ed educatori di CAF Onlus, associazione che dal 1979 accoglie e cura minori vittime di maltrattamento e offre un importante supporto alle famiglie in crisi, con la quale AC Milan e Fondazione Milan collaborano da anni. L’iniziativa rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, RespAct, che tra i suoi pilastri promuove un percorso di inclusione, con l’obiettivo di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell'emozione unica e immersiva di seguire dal vivo la propria squadra del cuore.