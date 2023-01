Milan, Krunic recuperato. Per la Lazio Pioli pensa ad un centrocampo più "coperto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Buone notizie per mister Pioli, che nella giornata di oggi ha ritrovato Rade Krunic: il bosniaco ha svolto l'allenamento mattutino a Milanello in gruppo. Pedina importante ed equilibratore rodato, l'ex Empoli potrebbe diventare una pedina importante già per il match di martedì sera contro la Lazio.

Pioli deve restituire certezze e compattezza alla squadra, nell'ultimo periodo parsa slegata e poco sicura in fase difensiva: il tecnico parmense sta pensando di modificare la batteria dei trequartisti mettendo un giocatore più difensivo rispetto a Brahim o De Ketelaere in posizione centrale: contro i biancocelesti ci potrebbe essere spazio dall'inizio per uno tra Pobega, Vranckx ed il neo recuperato Krunic.