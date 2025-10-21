Milan, l'ad Giorgio Furlani ha fatto visita al Milan Club New York

Oggi alle 08:59News
di Enrico Ferrazzi

Giorgio Furlani, ad rossonero, non era presente domenica a San Siro per Milan-Fiorentina in quanto impegnato in viaggio negli Stati Uniti con l'obiettivo di trovare nuovi partner per il club rossonero. Il dirigente milanista ne ha approfittato anche per fare visita al Milan Club di New York.

Ecco la foto pubblicata su Instragram