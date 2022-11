Milan, l'attacco non punge più. Gazzetta: "Manca Giroud. Male Leao e Origi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In un Milan che si infrange contro la Cremonese, pareggiando per 0-0, si scorge un problema: l’attacco non punge più. Questo riporta La Gazzetta dello Sport, raccontando che manca l’uomo degli ultimi minuti, quello che solitamente la risolve, chiamato Olivier Giroud. Uno che sta deludendo è il suo sostituto, Origi, non una prima punta (come è stato impiegato ieri), bensì un esterno d’attacco che non ha tanti gol tra le sue corde. Leao non incide, Lazetic denota tutta la sua inesperienza nella girata fuori dei minuti finali. Male anche Rebic e De Ketelaere. Un attacco decisamente da rivedere.