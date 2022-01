Milan, l'MVP della gara con il Genoa è Rafael Leao

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha reso noto l'MVP della partita tra Milan e Genoa scelto dai tifosi. La decisione dei supporter rossoneri è ricaduta su Rafael Leao, autore di un gol e di una grandissima prestazione che gli hanno permesso di superare nelle preferenze Kalulu e Theo.

Deadly and decisive: @RafaeLeao7 came off the bench to win the game and the #MilanGenoa @emirates MVP award



Devastante e decisivo dalla panchina, Leão è il vostro MVP di Milan-Genoa #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan pic.twitter.com/hNCq9BkMCk