Milan, la comunicazione social per gli sconti ufficiali su alcuni prodotti rossoneri

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato una promozione particolare per alcuni articoli della scorsa stagione. Da oggi infatti, sul sito ufficiale del club, è possibile acquistare diversi prodotti scontati del 50%. Questo il tweet.

Summer Sale 🤑

Head over to our online store to enjoy an up to 50% discount on many items. Shop now! 🛒



Estate = saldi 🤑

Vai sul nostro store online per non perderti sconti fino al 50% su molti prodotti. Acquista ora! #SempreMilan