È un Milan in palla, sul pezzo. Soprattutto, è un Milan che sta bene fisicamente (al netto di qualche acciacco). Come riporta La Gazzetta dello Sport, all’Olimpico i rossoneri hanno dimostrato di essere in condizioni atletiche più che buone, giocando un secondo tempo in cui hanno resistito al ritorno della Lazio e hanno legittimato il successo.