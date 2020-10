Milan, la cooperativa del gol: sono già dieci i marcatori diversi in nove partite giocate

Con le reti segnate da Rade Krunic e Jens Petter Hauge il Milan è già riuscito in nove partite ufficiali a mandare in rete ben 10 giocatori. Nessuna squadra di Serie A è arrivata a tanto. Questi i giocatore fin qui in gol, considerando tutte le competizioni: Ibrahimovic (5), Calhanoglu (4), Brahim Diaz (2), Rafael Leao (2), Kessie (1), Théo Hernandez (1), Saelemaekers (1), Colombo (1), Krunic (1) e Hauge (1).