Milan, la crescita prosegue ma la sconfitta con l’Atletico è beffarda

Come sarebbe finita Milan-Atletico Madrid senza l’espulsione di Franck Kessie dopo appena trenta minuti? Nessuno potrà rispondere a quest’interrogativo ma la sensazione generale, compreso quella dei protagonisti della gara, è che i rossoneri avrebbero continuato a dominare gli spagnoli, proprio come nella prima mezz’ora. Gli uomini di Simeone sono andati in difficoltà per tutto il primo tempo, poi alla lunga sono usciti fuori grazie alla superiorità numerica e ad una panchina qualitativamente migliore rispetto al Milan. Nonostante ciò, all’Atletico è servito un rigore nel finale, totalmente inesistente, per vincere la gara.

I moviolisti hanno dato parere unanime: impossibile concedere quel penalty. Una sconfitta beffarda per la squadra di Pioli, che esce a testa alta ma ancora una volta senza punti. Due sconfitte di fila in Champions League, con modalità diverse. Contro il Liverpool il ko è stato meritato, contro l’Atletico la gara è stata condizionata dall’arbitraggio. Il rosso a Kessie e il rigore finale sono stati episodi troppo influenti per non essere presi in considerazione nell’analisi generale. Tuttavia il Milan ha mostrato gioco e grande spirito di squadra, anche nei momenti di sofferenza. Ora però servono i punti.