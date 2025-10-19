Milan, la forza è nella difesa: Allegri potrebbe raggiungere un record di Ancelotti nel 2006

E' il giorno del matchday! Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo dopo una sosta per le nazionali molto complicata dal punto di vista degli infortuni. Out Rabiot, Pulisic e Nkunku, Loftus-Cheek ed Estupinan, i rossoneri dovranno fare di necessità di virtù contro un avversario, la Fiorentina di Pioli in disperato bisogno di punti salvezza.

Numeri e dati pre partita

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle prime sei partite giocate in Serie A per la prima volta dal 2006/07 e potrebbe registrare almeno cinque clean sheet nelle sue prime sette gare stagionali in un singolo massimo campionato per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.

La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sei gare stagionali in un campionato di Serie A (3N, 3P) per la terza volta nella sua storia, dopo il 1935/36 ed il 1977/78 (2N, 4P in entrambi i casi). Inoltre, solo una volta la Viola ha conquistato meno di quattro punti dopo i primi sette match di massima serie giocati in una singola stagione (nel 1977/78 – 3N, 4P).