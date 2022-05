Milan, la probabile formazione: Bennacer va in panchina, Diaz dal 1'

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista della partita delle 15 contro la Fiorentina, Mister Pioli si affiderà agli stessi uomini che hanno battuto e ben giocato contro la Lazio domenica scorsa. Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa davanti a Maignan; Tonali e Kessie a centrocampo; Messias, Brahim Diaz e Leao a supporto di Giroud. Recuperato Bennacer, il quale, però, avendo solo due giorni di allenamento alle spalle, andrà in panchina al fianco di Rebic e Ibrahimovic.