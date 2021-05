Milan, la prossima gara è in trasferta: i numeri dei rossoneri lontano da San Siro

Guardando a numeri e statistiche della stagione rossonera si possono sottolineare i dati della formazione di Pioli lontano da San Siro. I numeri, ben auguranti anche in vista della prossima gara lontano da Milano, recitano di una squadra dal rendimento quasi perfetto. Questi i dati:

#ACMilan away from home this season in Serie A:



➤ 18 games

➤ 15 wins

➤ 1 draw

➤ 2 defeats

➤ 41 goals scored

➤ 17 goals against

➤ Inter's 2006-07 away win record matched



