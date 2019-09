Milan, la vittoria nel derby in campionato manca da sei partite

Come riferisce Opta in vista del derby di domani tra Milan e Inter, gli ultimi precedenti non sorridono ai rossoneri con la formazione nerazzurra che è rimasta imbattuta negli ultimi sei derby in campionato contro i rossoneri (tre successi e tre pareggi).



La prossima sfida dei rossoneri la puoi vedere solo su DAZN! - CLICCA QUI per attivare il tuo mese gratis entro il 6/10/2019