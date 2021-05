Milan, Laxalt non rientra nei piani: potrebbe restare in Scozia

A breve scadrà il contratto a termine di Diego Laxalt con il Celtic Glasgow. Il terzino uruguaiano, dunque, farà ritorno al Milan, club proprietario del suo cartellino (ha un contratto fino al 2022), ma non resterà ancora a lungo in rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la società milanista non lo confermerà: non è escluso che la Scozia possa riaccoglierlo di nuovo.