Milan-Lazio, Tonali eletto MVP: altra prestazione a tuttocampo

Per la terza volta in 3 partite disputate, Sandro Tonali risulta essere fra i possibili vincitori del premio MVP. Nella partita di ieri contro la Lazio, Tonali lo ha vinto questo premio. Il giocatore sta crescendo a vista d’occhio ed è ormai un perno della squadra di Stefano Pioli. Il Milan su Twitter scrive: “Un'altra prestazione a tuttocampo. Un premio meritato, Sandro MVP!”.

Tonali’s full-force performance made him the @emirates MVP for the match against Lazio 🤩



Un'altra prestazione a tuttocampo, un premio meritato: Sandro MVP! 🤩#MilanLazio #SempreMilan pic.twitter.com/nlCi13sl6e